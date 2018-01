A fonte de US$ 6,5 milhões da princesa Diana secou A fonte de US$ 6,5 milhões construída em Londres em homenagem à princesa Diana está seca. O monumento de granito situado no famoso Hyde Park estava neste domingo sem água e cercado por um tapume de dois metros de altura que impedia o acesso do público à área. A fonte, inaugurada com grande gala há menos de um mês pela rainha Elizabeth II, foi fechada indefinidamente depois que três pessoas, entre elas uma criança, escorregaram e sofreram lesões ao caminhar pela água. Os ambientalistas responsabilizaram os autores do projeto, indicando que uma caixa de granito de superfície lisa coberta de água corrente provoca a formação de limo escorregadio. Já a ministra da Cultura, Teresa Jowell, criticou os visitantes do monumento por jogarem lixo na fonte, incluindo fraldas, e por permitirem que os cães se banhem na água. Ela disse que o departamento de parques está trabalhando para corrigir os problemas, mas que o público terá de fazer sua parte. Dois dias após a inauguração, a fonte, que foi projetada pela arquiteta norte-americana Kathryn Gustafson, inundou quando o sistema de drenagem foi bloqueado por folhas derrubadas por uma tempestade. A divisão de parques da Prefeitura anunciou que a fonte ficará fechada até que o conserto seja aprovado por especialistas em segurança e saúde independentes.