A força da juventude A rua egípcia gritou sua cólera contra Hosni Mubarak, na saída da oração semanal nas mesquitas. Será o caso de ver isso como um eco, uma resposta à queda de outro tirano na vizinha Tunísia? Ou, ao contrário, deve-se avaliar que a violência no Cairo é específica do Egito? A relação com os tumultos na Tunísia são os próprios egípcios que proclamam. Os jovens do Cairo retomaram o slogan lacônico que os tunisianos gritaram para expulsar Ben Ali: "Fora!" Tanto no Cairo quanto na Tunísia, as ações são conduzidas por jovens e o fundamentalismo islâmico se mantém discreto. Enfim, tanto num lugar quanto no outro são pessoas não famintas, mas em risco de se tornar, e muito pobres que fazem soar o sino de finados dos tiranos.