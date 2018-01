"A França disse não à intolerância e à demagogia" Jacques Chirac foi triunfalmente reeleito hoje presidente da França, obtendo 82,5% dos votos, contra 17,5 % de seu adversário de extrema direita, o candidato da Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, que praticamente ficou estagnado em relação ao primeiro turno, em 21 de abril. Essa eleição atípica, mas por uma diferença de votos substancial, só se tornou possível por se tratar, antes de mais nada, de uma rejeição à ameaça do extremismo de direita, através de uma aliança muito pouco comum no país - reunindo o eleitorado de esquerda e da direita clássica, que maciçamente sufragaram o candidato que representava a defesa dos valores da república. Socialistas, comunistas e verdes, cujo candidato Lionel Jospin foi eliminado no primeiro turno, votaram em Chirac para barrar a ascensão da Frente Nacional. O comparecimento foi também muito superior no segundo turno. A taxa de abstenção foi hoje de 19,6 %, contra 27,8% no primeiro turno. A redução dos votos brancos e nulos - apenas 4,6% neste segundo turno ? revela que os grupos de oposição a Chirac decidiram optar pelo voto republicano. Agradecimento O presidente reeleito dirigiu-se à nação pouco tempo depois de sua vitória ser anunciada, agradecendo a votação maciça, inclusive dos que não nutrem por ele preferência pessoal e política. A França, destacou Chirac, "disse não à intolerância e à demagogia". Falando como presidente de todos os franceses, ele disse esperar responder ao apelo dos eleitores e pôr a república a serviço de todos. Dessa forma, sua primeira prioridade, hoje mesmo anunciada, será a adoção de medidas urgentes na área da segurança pública, para restaurar a autoridade do Estado. Chirac pretende formar um "governo de missão" cuja composição deverá ser conhecida amanhã, com o espírito de abertura determinado pelo voto, mas sem renunciar à imposição de seu programa - razão pela qual vai lutar para eleger uma "maioria presidencial" no Parlamento. "Compreendi o que os franceses disseram nas urnas - inclusive a necessidade de restabelecer a coesão e a solidariedade entre todos os franceses", afirmou. Para Le Pen, resultado não é desfavorável Quanto a Le Pen, cuja meta era conseguir 30% dos votos no segundo turno, acabou obtendo um resultado que não lhe é totalmente desfavorável. Ele reuniu quase 6 milhões de votos e espera, com esse apoio, obter uma revanche dentro de 30 dias, embora tenha dito que, pessoalmente, não concorrerá ao Parlamento. A Frente Nacional não conseguiu se tornar uma força alternativa, mas, com 17,5% dos votos, poderá desempenhar um papel de árbitro, mantendo seus candidatos em mais de 200 dos 566 distritos nas eleições legislativas de junho. A Frente Nacional tem possibilidades de eleger também uma pequena bancada (de 1 a 3 deputados) no pleito majoritário para a Assembléia Nacional, mas principalmente de prejudicar a disputa tradicional entre esquerda e direita, mantendo no segundo turno seus candidatos com mais de 12,5% dos votos. Explicando seu resultado, Le Pen reconheceu que subestimou "a coalizão de interesses e a violência extrema da campanha contra a Frente Nacional, além da deformação, pela mídia, dos objetivos" de seu programa. Apesar disso, segundo o dirigente radical, seu eleitorado ainda conseguiu resistir e aumentar a votação do primeiro turno. "Esta foi uma derrota da França da esperança e uma vitória da França da desigualdade e do equivoco", afirmou. Os principais dirigentes comunistas, verdes e socialistas haviam solicitado o voto em Chirac, e a disciplina do eleitorado funcionou com perfeição. O paradoxo deste pleito foi a revelação, feita pelos institutos de pesquisas, de que Chirac recebeu hoje um maior número de votos do eleitorado de esquerda (cerca de 11 milhões) do que de seu eleitorado tradicional, o da direita clássica (10,5 milhões). A tal ponto que o primeiro-secretário do Partido Socialista, François Holande, comentou: "A esquerda francesa não só fez seu trabalho, como foi além." O próprio Nicolas Sarkozy, tido como um nome provável para ocupar uma função de destaque do novo governo, agradeceu pelo "voto republicano dos partidos de esquerda".