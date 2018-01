A grave crise de identidade do Partido Republicano nos EUA

Juan Rodríguez, imigrante colombiano e empresário republicano em Des Moines, tem uma missão: convencer seus funcionários, quase todos democratas hispânicos, a eleger um presidente de um partido que eles consideram de gente branca.

Este ano, com três pré-candidatos pertencentes a minorias entre os quatro principais republicanos, Rodríguez acreditou que teria uma chance. “Vocês são contra o aborto, não é? Contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não é?, pergunta. “Então vocês são republicanos!”

“Não, não”, é a resposta. Os trabalhadores não aceitam o que alguns candidatos republicanos falam sobre imigração e imigrantes. Em outras palavras, eles respondem com o que muitos republicanos vêm afirmando há muito tempo – que a identidade étnica não é tão importante quanto o que os candidatos defendem.

Após anos criticando os democratas por dividirem os americanos em subgrupos, este ano, os republicanos enfrentam uma perspectiva tentadora e incômoda. Com dois filhos de imigrantes cubanos, Marco Rubio e Ted Cruz, ao lado de um cirurgião afro-americano, Ben Carson, quase no topo das pesquisas, eles têm uma oportunidade única de atrair as minorias como é o desejo do partido há muito tempo.

Os principais representantes do partido afirmam que a grande variedade de candidatos republicanos – contrastando com a lista totalmente branca dos democratas – é a prova de que o conservadorismo pretende ampliar seu apelo. Mas outros, contrários à adoção da política da identidade que associam ao liberalismo, afirmam que é preciso manter o foco nas ideias conservadoras, não na etnia das pessoas que as defendem.

“O fato de termos latinos e um negro entre os principais candidatos é mera coincidência”, disse J.C. Watts, ex-parlamentar de Oklahoma que se tornou um dos mais destacados afro-americanos republicanos do país. “Isso não revela o que está abaixo da superfície. E nem estamos falando das preocupações do jovem casal negro que começa um empreendimento ou da jovem família hispânica”, disse, acrescentando: “Onde estão as nossas soluções para problemas como a reforma do sistema prisional, o desemprego, as dificuldades que negros e hispânicos estão enfrentando para pagar a hipoteca da casa? Os republicanos que ignoram Ferguson e Baltimore e o movimento Black Lives Matter se recusam a ouvir a gravidade dos problemas que as pessoas enfrentam”.

Desafio. O dilema do Partido Republicano surgiu três anos atrás depois de a autópsia oficial da derrota de Mitt Romney em 2012 concluir que os republicanos precisam convencer um eleitorado que se diversificou rapidamente de que o partido não é assustador, nem míope. Mas esse esforço é mais difícil para os republicanos do que para os democratas, que apelaram para a política de identidade e a mobilização das minorias para ajudar a eleger o primeiro presidente negro e, agora, enfatizam o potencial histórico para Hillary Clinton tornar-se a primeira mulher a ocupar a presidência. O cálculo republicano se complicou ainda mais em razão da cortante retórica do favorito Donald Trump sobre os imigrantes e os ativistas negros.

Nos últimos três anos, o Comitê Nacional Republicano investiu consideravelmente numa campanha para conquistar os eleitores hispânicos utilizando 40 integrantes que fazem a ligação com líderes empresariais e exibindo a bandeira do partido em eventos da comunidade. A organização Libre Initiative, fundada pelos irmãos Koch, bilionários, alardeia os benefícios do livre mercado e de um governo de dimensões reduzidas nas rádios em língua espanhola, nas exposições sobre saúde nos bairros e na distribuição de alimentos em Estados com grandes populações hispânicas. Uma iniciativa semelhante financiada pelo partido, chamada Committed to Community, corteja os votos dos negros com eventos em igrejas, concertos e anúncios em estações de rádio para o público negro.

Rubio, Cruz e Carson evitam enfatizar sua origem com esta finalidade. Ao contrário, eles contam as histórias de suas famílias insistindo na mobilidade social – iniciativa cujo propósito é aproximar-se de uma narrativa universal americana de assimilação, diferente do que eles veem como um instinto separatista do outro lado da fratura ideológica da nação.

A campanha de Cruz usa a premissa de que é a base conservadora, e principalmente os eleitores cristãos evangélicos, que o pode colocar no topo. Seria maravilhoso conseguir uma parcela maior de votos hispânicos, mas eles acreditam que o aspecto realista não é suficiente para influir no resultado da eleição.

Carson também criticou a política da identidade, tachando o movimento Black Lives Matter de “repugnante”, e acusando os ativistas de “assediar as pessoas”.

Alguns líderes do partido temem que o Partido Republicano se tenha apresentado com um contexto ardiloso: o partido não pode jogar a cartada da identidade porque violaria um princípio fundamental e afastaria muitos de seus eleitores mais leais. Mas a identidade influi cada vez mais num país em que Estados como Califórnia e Texas têm minorias que passaram a constituir maioria, e muitos outros caminham nesta direção. “Obviamente, a ênfase no fato de que Hillary Clinton seria a primeira mulher na presidência foi adotada porque ela acredita que funcionará”, disse o senador Tim Scott da Carolina do Sul, o único republicano negro no Senado. “Rubio e Cruz podem falar da oportunidade que os EUA proporcionaram às suas famílias, mas isto bastará? As eleições dirão.”

O deputado republicano Tom Cole de Oklahoma afirma que a presença com grande destaque de candidatos pertencentes a minorias no topo das primeiras pesquisas de opinião representa um “momento de transição de importância fundamental” para o partido.”Poderemos nos redefinir ou teremos de perder pela terceira vez consecutiva as eleições, como aconteceu com os democratas nos anos 80, antes de se redefinirem?” indagou Cole. “Precisamos mudar não aquilo em que acreditamos, mas visualmente, quem nós somos. Eu me orgulho muito do sucesso político de Rubio, Cruz ou Carson.”

Alguns hispânicos republicanos afirmam que os dias em que a identidade étnica determinava o voto estão desaparecendo. A política sobre imigração ainda atrai os votos de muitos hispânicos, mas isso não se traduz necessariamente no apoio aos candidatos hispânicos, disse Alfonso Aguilar, diretor do Latino Partnership for Conservative Principles, um grupo com sede em Washington que recruta latinos para o movimento conservador.

Aguilar, que não apoiou um candidato, disse que os conservadores hispânicos que buscam uma estratégia para chegar à cidadania para os imigrantes ilegais “acham Marco e Carson construtivos, e nós temos um problema com Trump e com Cruz. Mas a questão não é votar em alguém que se pareça com eles. É por aquilo que eles farão de fato”.

A experiência de Rodríguez, o empresário colombiano, com seus trabalhadores em Iowa o convenceu de que a retórica de alguns candidatos republicanos é mais destrutiva do que a identidade étnica de outros. “Posso afirmar aos latinos que trabalham para mim que o nosso é o partido da moral e o partido da Igreja”, ele falou. “Mas eles ouvem Trump e o que ele diz a nosso respeito; ouvem Cruz falar dos imigrantes; o que eles fazem é afastar as pessoas do partido.”

Mas Alex Rios, de 30 anos, vendedor de anúncios de Dez Moines, que nasceu no México e cresceu em Los Angeles e Iowa, escolheu Cruz como seu candidato nas convenções política de fevereiro.

Na realidade, Rios não concorda com a posição de Cruz a respeito da imigração – Rios quer um caminho mais claro para a cidadania para as pessoas que chegaram ilegalmente aos EUA – mas, segundo ele, está na hora de os eleitores hispânicos tomarem decisões a respeito de questões mais importantes.

“As pessoas me dizem: ‘Não, não vote no Partido Republicano, porque os democratas vão ajudar você com a cidadania’”, disse Rios. “Mas não estou preocupado com a cidadania se estamos matando crianças, destruindo o meio ambiente e tornando as pessoas dependentes do governo. Há coisas mais importantes. Ainda não consegui fazer com que elas enxerguem isso.” / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

MARC FISHER É JORNALISTA THE WASHINGTON POST