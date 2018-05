A guerra parece gloriosa... até que surgem as mortes

Sally Jenkis, do The Washington Post, O Estado de S.Paulo

Por algum motivo, a morte quase não passou pela cabeça dos proponentes da guerra até que uma bala os atingiu, ou a alguém que eles conhecessem. Foi então que eles perceberam o estrago de que era capaz uma simples esfera de chumbo disparada a uma velocidade de quase 300 metros por segundo a partir do cano de um Springfield. Os sobreviventes descreviam a sensação como a de ser atingidos por um porrete, seguido por água escaldante. Mas é claro que o efeito era bem pior do que isso.

No início, para muitos em ambos os lados durante a primavera e o verão de 1861, a ideia das baixas era impessoal e abstrata. O senador James Chestnut, da Carolina do Sul, prometeu beber todo o sangue derramado como resultado da secessão. No Mississippi, um jovem advogado chamado William Nugent, sujeito de olhos límpido, escreveu à mulher, "Tenho a sensação de que seria agradável atirar num ianque", como se estivesse se referindo a uma perdiz.

Era mesmo muito fácil falar sobre a guerra. Os mais inteligentes e sensíveis o faziam animadamente. Uma das poucas pessoas que compreenderam a carnificina que se anunciava foi William T. Sherman. "Vocês, do sul, não têm ideia do que estão fazendo", escreveu ele a um amigo da Louisiana. "Este país ficará encharcado de sangue e só Deus sabe como tudo vai acabar... Vocês mencionam a guerra com leviandade; não imaginam do que estão falando."

As primeiras baixas foram como fracos lampejos do trovão no horizonte, conforme a descrição do historiador Bruce Catton. Dois dos primeiros soldados da União a morrerem eram voluntários da cidade de Lowell, Massachusetts. A cidade ficou tão abalada que suas lojas e oficinas fecharam, e os sinos da igreja municipal badalaram o dia todo. Em Boston, o governador John Andrew participou do velório, visitando os caixões cobertos com bandeiras.

Estas primeiras mortes foram qualificadas como "assassinatos" pela imprensa nacional. Ainda assim, a realidade da guerra não tinha chegado com toda sua força. Três semanas mais tarde, a morte do major Theodore Winthrop foi considerada um fato tão chocante que as hostilidades foram interrompidas para que fosse recolhido seu relógio de bolso.

Winthrop foi morto na primeira grande batalha da guerra, em Big Bethel, em 10 de junho, atingido por um tiro no peito enquanto liderava o avanço dos soldados contra a linha da Confederação. Os pais de Winthrop pediram que lhes fossem devolvidos o corpo e o relógio dele, que tinha sido tomado por um soldado rebelde como lembrança do combate.

A ilusão de que pudesse haver uma guerra que não acarretasse numa grande destruição foi finalmente desfeita no dia 21 de julho de 1861 com a Primeira Batalha de Manassas, que teve entre suas baixas um total de 900 mortos e 2.700 feridos.

Após a Batalha de Bull Run, houve uma irresistível impressão de uma aceleração nas hostilidades. Quase todos acabaram tocados pela guerra, de uma maneira ou de outra. Atualmente, as Forças Armadas americanas, compostas por voluntários, provêm de menos de 1% da população dos EUA.

Na época, todos conheciam alguém que tivesse morrido em batalha ou sucumbido à outra grande ceifeira de vidas: a doença, que provocou duas vezes mais baixas do que os combates em si. Estima-se que entre 50 mil e 60 mil cidadãos da Carolina do Sul participaram dos combates, e ao menos 13 mil deles morreram em decorrência dos ferimentos recebidos. E aquela não foi uma guerra de combatentes pobres. A 2.ª Milícia de Massachusetts era composta principalmente por universitários. Dos seus 16 oficiais mortos em batalha, 13 eram de Harvard.

Não haveria mais trégua temporária para a devolução de um relógio de bolso. Somente cenas rápidas de destruição. As primeiras baixas ensinaram aos civis a dolorida diferença entre a ideia da guerra e a sua realidade. Mas restava um impasse psicológico.

Por mais que as pessoas em casa sentissem os efeitos da guerra, elas não poderiam conhecer o horror de seus combates. Somente aqueles que deles participaram conheciam a sensação de empunhar baionetas, de escorregar com as botas sobre um cadáver ensanguentado, e de combater tão furiosamente após o cair da noite a ponto de o fogo dos disparos parecer clarear a escuridão.

Henry James não serviu na guerra; ele apenas observou intensamente dois valorosos irmãos mais novos que tomaram parte nela e voltaram para casa como veteranos arrasados. Foi James quem melhor expressou a lacuna que nenhum aniversário nem comemoração será capaz de preencher. "Aqueles que travaram a guerra exigida por outros estão diante de nós, ignorando-nos sem cerimônia, olhando através de nós ou diretamente sobre nossas cabeças em direção a algo que compartilham, mas que não nos é dado a conhecer". / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

