A hipocrisia na hora de optar pela guerra

Todo mundo odeia a hipocrisia. Quando os Estados pregam virtudes que eles próprios não praticam - ou estabelecem barreiras menores para os aliados, os parceiros comerciais ou os correligionários, do que para os outros -, só podem esperar, no mínimo, irritação e recusa a cooperar. A estratégia política internacional é uma questão pragmática, cínica, mas a tolerância pela dualidade de conceitos tem seus limites.

A Rússia descobriu isso quando invocou a doutrina da "responsabilidade de proteger" ao tentar justificar a invasão da Geórgia em 2008. A promoção da democracia alegada pelos Estados Unidos e pela União Europeia causa o ridículo quando só se estende às eleições em que ganham os candidatos considerados aceitáveis, como não ocorreu na eleição do grupo palestino Hamas em 2006. Os países dotados de armas nucleares continuam aprendendo da maneira mais difícil que o fortalecimento do regime da não proliferação é sempre uma questão complicada quando eles decidem contemporizar a respeito do desarmamento.

E a invasão do Iraque, em 2003, continua desagradando aos descontentes: seguirmos o Conselho de Segurança somente quando conseguimos o que queremos, mas ignorá-lo ou prejudicá-lo quando não conseguimos, não é uma maneira de promover a ordem de cooperação internacional com base nas normas.

Mas no mundo real, até que ponto é possível ser coerente na reação ao genocídio e a outras atrocidades em massa, ao rompimento dos tratados, às violações de fronteiras, ou a outros crimes graves contra a lei internacional? Exigir que todo caso que aparentemente se assemelha a outro seja tratado de maneira semelhante pode estabelecer normas impossíveis de ser obedecidas e, com certeza, tem o risco de nos tornamos reféns dos críticos - como os que atacam a intervenção na Líbia - que afirmam que, se não podemos agir em toda parte, não deveríamos agir em lugar nenhum.

Os casos mais difíceis que sempre provocam as emoções mais profundas, envolvem o uso obrigatório da força militar. Por que atacar na Líbia e não em Darfur - ou no Iêmen, Bahrein ou na Síria? Se a intervenção militar na Líbia e na Costa do Marfim fosse uma decisão correta, por que não foi a invasão do Iraque em 2003, considerando os inúmeros crimes de Saddam?

Que credibilidade pode ter a responsabilidade de proteger quando sabemos que, por pior que a situação se torne no Tibete, em Xinjiang ou no norte do Cáucaso, a ação militar contra a China ou a Rússia será sempre impensável? O ex-presidente americano George W. Bush teria dito que não se preocupava com nuances. E tampouco os grandes especialistas em política externa mundial. Mas são as nuances que justamente devem ser respeitadas. E há instrumentos para aplicá-las nos cinco testes de legitimidade do uso da força - em qualquer contexto, não apenas nos casos de crimes de atrocidades em massa - recomendados pelo ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan e pelo Painel de Alto Nível que ele nomeou para assessorá-lo na Cúpula Mundial de 2005 sobre as reformas do sistema de segurança global.

Estas diretrizes ainda não foram formalmente adotadas pela Assembleia-Geral, ou pelo Conselho de Segurança, e continuam sendo apenas um ruído de fundo nos atuais debates internacionais. Mas sua utilidade prática, associada ao seu longo pedigree filosófico, justifica uma visibilidade muito maior.

O primeiro teste é a gravidade do risco: a ameaça será de um tal grau e escala a ponto de justificar à primeira vista o uso da força? O risco de um iminente banho de sangue de civis era tão real em Benghazi e em Abidjã, no mês passado, quanto em Ruanda em 1994. Por outro lado, não havia um risco tão iminente no Iraque em 2003, embora certamente tivesse existido dez anos ou mais antes para os curdos do norte do país e para os xiitas do sul.

As situações atuais no Bahrein, Iêmen e Síria são extremamente difíceis: péssimas, mas menores em escala e talvez sanáveis mediante a pressão sem chegar à ação militar (que os EUA e os seus aliados poderiam aplicar em um grau muito maior).

O segundo teste determina se o objetivo fundamental da ação militar proposta é sustar ou evitar a ameaça em questão. A Líbia foi aprovada, assim como a maioria de outros casos recentes: se o petróleo - ou a mudança de regime - fosse a motivação básica, a Liga Árabe e o Conselho de Segurança nunca teriam endossado a intervenção militar. A Rússia, por outro lado, achou difícil encontrar quem aceitasse sua afirmação de que a proteção dos civis era a principal justificativa de sua aventura na Ossétia do Sul, em 2008.

O terceiro teste pretende determinar se todas as opções não militares foram exploradas e consideradas inúteis. A Líbia novamente se ateve ao manual: a Resolução 1.970 aplicou sanções específicas, um embargo de armas e a ameaça de processo no Tribunal Penal Internacional para que o coronel Muamar Kadafi não esquecesse da proteção aos civis. Somente quanto isso não bastou, a Resolução 1.973 permitiu adotar a opção militar. No Iraque, em 2003, não foram consideradas todas opções, o que é válido agora no caso do Bahrein, do Iêmen e da Síria.

O quarto teste é o da proporcionalidade: será que a escala, a duração e a intensidade da ação militar bastam para fazer frente à ameaça? Enquanto um impasse se prefigura na Líbia, haverá cada vez mais a tentação de forçar a autoridade legal da ONU - e o apoio moral e político implícitos - até seu ponto máximo, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) agora se aproxima desta linha. E não a deverá cruzar se quiser preservar a própria credibilidade, e a

capacidade mundial de intervenção em

casos semelhantes que chocam a

consciência.

O teste final, e em geral o mais difícil, o da legitimidade, procura equilibrar as consequências: os que estão em risco estarão melhor ou pior? Este foi sempre o problema fundamental em Darfur: toda tentativa de invasão do Sudão seria desastrosa para os 2 milhões de fugitivos, e teria reaceso o conflito entre Norte e Sul, até mesmo tornando-o mais mortífero. Este teste explica a efetiva impunidade da China, Rússia ou de qualquer outra grande potência; por pior que se comporte internamente, toda tentativa de invasão desencadearia uma conflagração muito maior.

Sanar o sofrimento da Líbia exigirá mais do que uma ação militar. Mas, como na Costa do Marfim, é difícil afirmar que o uso da força custará mais vidas do que as que poupará. Estabelecer um rumo entre a dua lidade de critério e a necessária seletividade é difícil.

Mas, quando examinados em relação aos critérios corretos, os casos que inicialmente pareciam semelhantes muitas vezes são diferentes. E mesmo quando não são, certamente entra em jogo um princípio mais elevado.

Quando nossa humanidade comum está sendo ameaçada, ainda que não possamos fazer tudo o que deveríamos, não teríamos de fazer pelo menos o que podemos? / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

É EX-MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA AUSTRÁLIA, PRESIDENTE EMÉRITO DO INTERNATIONAL CRISES GROUP E CHANCELER DA UNIVERSIDADE NACIONAL AUSTRALIANA