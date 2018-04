A história comum de brasileiros e bôeres Em 1833, a Grã-Bretanha aboliu a escravidão em suas colônias, contrariando os bôeres que se lançaram em uma espécie de bandeira pelo interior da África do Sul. O decreto britânico afetou também o Brasil. A pressão de Londres pela abolição levou a elite brasileira a adotar uma resistência parecida com a dos bôeres, o que quase levou o Império à guerra. Em 1850, a campanha intimidatória britânica deu resultado e foi aprovada a Lei Eusébio de Queirós, que proibiu o tráfico de escravos. Foi o primeiro passo para abolição da escravidão no Brasil.