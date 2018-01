A história da menina seqüestrada vai deixar seus pais ricos Delimar foi seqüestrada quando era um bebê. E a mulher que a levou do berço, pôs fogo na casa para encobrir o crime, forjando sua morte. Seis anos depois, quando a menina estava numa festa, sua mãe a reconheceu. Toda essa história, fantástica mas real, renderá aos pais de Delimar alguns milhares de dólares por um livro e um filme. Eles acabam de assinar um contrato de cessão dos direitos da história. E Luzaida Cuevas, uma dominicana, e Pedro Vera receberão da Larry A. Thompson Organization, de Beverly Hills, uma soma ?consideravelmente maior que 150 mil dólares?, segundo Alex Murphy, um advogado do showbusiness contratado por Luzaida, que disse haver recebido outras 25 propostas parecidas. A empresa californiana já financiou outros filmes para a TV, como And the Beat Goes On: The Sonny and Cher Story, sobre a vida do falecido cantor Sonny Bonno e da cantora Cher, e Lucy & Desi: Before the Laughter, sobre la vida de Lucille Ball y Desi Arnas. O acordo estipula que o casal receberá um adiantamento de cerca de 50% agora e soma semelhante quando a produção começar. Murphy informou que a mãe da menina receberá a maior parte do dinheiro. O contrato foi negociado em separado porque ela e o marido estão divorciados. A polícia diz que Delimar Vera foi seqüestrada em 1997, quando tinha 10 dias, na Filadélfia. E sua casa incendiada por Carolyn Correa, que ficou com ela até este ano, quando Luzaida a encontrou numa festa e a achou muito parecida consigo mesma. Um exame de DNA comprovou que era sua filha. Agora, Carolyn é acusado de seqüestro e incêndio. Está presa até julgamento, ou se pagar uma fiança de um milhão de dólares. Delimar se juntou à sua verdadeira família no começo do mês.