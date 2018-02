A influência da Irmandade Fundada no Egito em 1928, a Irmandade Muçulmana é uma das entidades mais importantes do mundo árabe, exercendo influência político-religiosa onde o Islã é a fé principal. Uma razão para esse poder são projetos assistenciais na área de educação e saúde. De orientação sunita - linha do islamismo em que se concentram os radicais no movimento salafista no Egito -, a Irmandade tem entre seus membros o presidente Mohamed Morsi.