A jovem estagiária de John Kennedy

Recém-saída da Miss Porter's School em Farmington, Connecticut, uma jovem bem educada chamada Mimi Beardsley (hoje Alford, sobrenome de casada) foi trabalhar, em 1962, como estagiária na assessoria de imprensa do presidente John Fitzgerald Kennedy.

Graças às memórias da senhora Alford - publicadas no início do mês e muito comentadas - todo mundo agora sabe que, no quarto dia de trabalho, após um assessor e intermediário confiável, David Powers, ter entupido a estagiária de 19 anos com daiquiris, o presidente lhe concedeu um tour privado pela Casa Branca e, em seguida, tirou sua virgindade no leito da primeira-dama (a senhora Kennedy, convenientemente, estava fora).

O presidente e a garota embarcaram num affaire que durou 18 meses, até 15 de novembro de 1963. O último encontro com o presidente foi no Carlyle, em Manhattan, dois meses antes do casamento de Mimi. Ele lhe deu um presente em dinheiro que ela usou para comprar um elegante conjunto cinza na loja Bloomingdale's. Na sexta-feira seguinte, Kennedy foi assassinado em Dallas.

A senhora Alford nunca havia levado a público a história toda até o lançamento de seu livro. Não consegui descansar até encontrar essa mulher.

Meus motivos eram duplos. O primeiro era minha suspeita de que, num universo paralelo, minha mãe, que tem a idade da senhora Alford e, como ela, foi editora do jornal do seu colégio, poderia ter sido a jovem tiete de vestido quadriculado Pappagallo que sucumbiu aos encantos do comandante-chefe boa-pinta. Em 1960, quando ele veio a Springfield, Illinois, em sua campanha eleitoral, minha mãe entrou furtivamente em seu hotel. Ele apertou sua mão e disse: "Jovem, acredito que eu a vi aqui em Springfield no ano passado". Ela ficou hipnotizada. (Ao saber hoje do livro, minha mãe, que era parecida com Jackie Kennedy e está casada com meu pai há 46 anos, disse da senhora Alford "Fiquei louca porque não fui eu!")

A segunda razão: fiquei curiosa sobre a mulher que se descreveu no livro como "uma nota de rodapé de uma nota de rodapé na história do 35.º presidente dos EUA".

Mad Men. Seria ela enigmática, esquiva ou inescrutável, ou uma Audrey Hepburn que daria um jeito de tomar o desjejum em Camelot? Absolutamente.

A senhora Alford foi simpática e equilibrada. Disse-me que associava a Casa Branca não a Camelot, mas à distopia erótica e enganosa da série Mad Men da televisão, na qual mulheres jovens atraentes distraem seus chefes casados, enquanto copos retinem, cinzeiros se enchem e todos guardam silêncio sobre os pecadilhos. "Deus, eu amo Mad Men", disse-me a senhora Alford. "É tudo exatamente como as coisas eram."

Ela conta que, quando chegou na Casa Branca como uma adolescente, "queria ser Peggy" - uma ambiciosa personagem de Mad Men. Mas o papel que acabou fazendo foi mais próximo da mulher frustrada da personagem principal, Don Draper. "Creio que fiquei mais perto de Betty Draper", admite.

O segundo marido da senhora Alford, Dick Alford, com quem se casou em 2005 - dois anos depois de sua identidade ser vazada numa biografia escrita por Robert Dallek chamada An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917-1963 (Uma vida inacabada: John F. Kennedy, 1917-1963) -, sentou-se ao lado dela enquanto ela falava.

O senhor Alford disse que estava ali "para dar apoio moral" e ficou contemplando sua mulher cheio de orgulho e ternura enquanto nós discutíamos a exultação envolvida em ser a amante adolescente do homem mais poderoso do mundo. Discutimos ainda as agruras de seu primeiro casamento, que foi assombrado pelo seu segredo, e o alívio que ela sentiu de confrontar e finalmente expor seu passado.

Enquanto observava essa mulher franca e calorosa, senti que jamais havia encontrado uma pessoa mais sincera. E me espantei com a distância de gerações entre os anos 60, quando ela se tornou adulta, e os 90, quando suas filhas (e eu) se tornaram adultas.

Como ela conseguiu ser tão discreta por tanto tempo, perguntei, em especial quando era uma jovem estagiária? "Acho que era a época, os tempos", respondeu. Mas ela agora sente não ter sido tão discreta. Manter um segredo como esse, explicou, "paralisa uma peça dentro da gente". Durante décadas, disse, ela se sentiu desligada não só das outras pessoas, mas de si mesma. Inclinando-se para frente com seu vestido preto e seus brincos de pérolas, a senhora Alford contou-me que aplaudiu as mudanças sociais que deram mais liberdade sexual às jovens.

Em novembro de 1963, durante o fim de semana da morte de Kennedy, ela estava com seu noivo planejando o casamento marcado para janeiro. Arrasada pela dor, confessou a ele o affaire secreto que tinha ocultado durante todo o namoro. Ele exigiu que ela nunca mais falasse de Kennedy. Para manter a paz, ela penhorou os broches de diamante que o presidente lhe dera, doou o traje cinza e rasgou em cem pedaços a foto que ele havia assinado para ela, depositando punhados deles em latas de lixo diferentes na esquina para dispersar as evidências.

Inacabado. Mas ela diz que não lamenta o affaire. O que teria havido, eu perguntei, se Kennedy não tivesse morrido naquele dia de novembro? Ela teria continuado a vê-lo depois do casamento?

As palavras de despedida antes de o presidente partir para o Texas foram que ele telefonaria para ela quando voltasse. "Não se esqueça, sr. presidente, que eu estou me casando", ela o recriminou. "Eu sei", ele disse. "Mas ligarei mesmo assim."

"E se ele telefonasse de novo, e estivesse vivendo em Nova York? Eu poderia ter mantido o contato. Mas não acredito que teria retomado com ele. O que eu realmente gostaria de ter é o conjunto cinza que comprei com seu presente de casamento", ela disse.

"Creio que poderia tê-lo vestido hoje." E ela e o marido se levantaram para sair. Haviam se levantado às 4h45 daquela manhã e estavam exaustos com seus prolongados 15 minutos de fama. Mesmo assim, disse a senhora Alford, "nesses últimos dois dias, eu me senti incrivelmente livre". / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK