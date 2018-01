A luta Bush x Kerry já está na internet O Partido Democrata ainda nem indicou oficialmente seu candidato às próximas eleições presidenciais norte-americanas e a batalha pela conquista dos votos dos americanos já começou na internet. Vai ao ar hoje nos Estados Unidos a primeira série de spots televisivos da campanha de George W. Bush, atual presidente, pela reeleição. Ao contrário de John Kerry, virtual candidato democrata, Bush apresenta uma visão bastante otimista de seu governo, assegurando à população americana que "sabe bem aonde quer chegar". O candidato republicano encerra o vídeo de 30 segundos afirmando "estar confiante com relação aos Estados Unidos porque acredita no povo americano". John Kerry não deixou por menos. Em seu site, há 13 vídeos de campanha contra George W. Bush, para não mencionar outros tantos com entrevistas e discursos políticos feitos durante as primárias do Partido Democrata. No vídeo We keep our word, um dos spots recentemente divulgados, Kerry faz críticas severas ao atual presidente americano. Nele, quem fala é o próprio Bush, durante a campanha presidencial de 2000. Na tela, dados divulgados pela imprensa sobre a economia americana refutam cada uma das promessas do então candidato republicano. As promessas de pleno emprego e de pequenos déficits públicos foram contrastadas com dados oficiais: quase 3 milhões de pessoas perderam o emprego durante o governo Bush e o déficit nas contas americanas deve ficar na casa dos US$ 400 bilhões pelos próximos dez anos, por conta do mega corte de impostos promovido pelo atual presidente. Os vídeos da campanha eleitoral podem ser assistidos pela internet. Para assistir aos spots do democrata John Kerry, acesse www.johnkerry.com/videos. Os vídeos de Geroge W. Bush podem ser vistos em www.georgewbush.com/tvads