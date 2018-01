'A luta é pelo voto de um terço que rejeita política', diz historiador argentino

O historiador Luis Alberto Romero dedicou-se a estudar a sociedade, a cultura e a política argentinas no século passado, trabalho que sintetizou no livro Breve História Argentina 1916-2010. De linha conservadora, ele enxerga "virtudes às avessas" no kirchnerismo, a oito meses da eleição presidencial.

Após 21 anos sem punição pelo atentado contra a Amia, uma multidão marchou pelo promotor que investigava o caso. É um sinal de que "o copo transbordou"?

É mais fácil comover-se pelo magnicídio de Alberto Nisman do que pela complexa questão da impunidade, cujas razões não são claras. Digo com isso que não sei a quem estão protegendo. Quando a transbordar o copo, na Argentina isso nunca ocorre.

Por que havia demandas diversas na marcha que deveria ser "apenas" por Nisman?

Nisman foi o catalisador de um descontentamento cidadão recente, com motivações variadas. Quando os movimentos não têm forças políticas que os fortaleçam, aparecem de forma difusa. No ato de novembro de 2013, cada um levou um cartazinho com sua prioridade. Isso foi excluído dessa vez, mas não significa pobreza de conteúdo. O fato de o centro do protesto ter sido um ponto ligado ao institucional é uma mudança de prioridades significativa.

Ao atacar a marcha como "opositora", o governo pretende manter os que já votaram nele?

Desde 2003, a estratégia do governo é confronto, desqualificação e vitimização. Isso blinda a tropa e desarticula opositores. Em geral, isso dá certo. Não há razão para mudar.

Outra crítica governista é a de que foi uma marcha de classe média e aposentados, incapaz de alterar uma eleição. Há sentido no argumento?