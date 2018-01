A melhor saída de Chávez é aumentar a tensão com os EUA, diz El País O jornal espanhol El País traz reportagem na qual afirma que "os Estados Unidos estão se preparando para o impacto de um possível corte de petróleo vindo da Venezuela". Segundo o diário, "o alarme foi acionado" por ameaças feitas pelo presidente Hugo Chávez e pela deterioração das relações entre os dois países. O El País afirma que o Comitê de Relações Exteriores do Senado americano solicitou um estudo sobre a possibilidade de a Venezuela interromper ou reduzir o envio de petróleo ao país. De acordo com o jornal, ainda que não tenha nenhum rival à vista, Chávez tem uma dura eleição presidencial em dezembro e seu país enfrenta problemas de desemprego e falta de segurança. Nesse contexto, o jornal argumenta que a melhor estratégia de campanha para o líder venezuelano seria "tornar as relações com os Estados Unidos mais tensas".