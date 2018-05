A monarquia precisa encontrar o seu ganha-pão

Anna Whitelock, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

Os argumentos em favor da monarquia - continuidade, tradição e dignidade - já não bastam. A realeza precisa ganhar o seu próprio pão.

Embora apenas uma minoria seja favorável a um governo republicano, muitos britânicos esperam que o casamento assinale o nascimento de uma monarquia mais populista. Esta é a união de um príncipe e uma plebeia - o primeiro em 350 anos - que encerra a divisão de classes, e, aparentemente, um casamento por amor. Os noivos conheceram-se na faculdade, moraram em uma casa que dividiam com amigos, pretendem passar pelo menos os primeiros anos do casamento fora dos holofotes, e William continuará seu serviço de piloto da Real Força Aérea em missões de busca e salvamento. Eles conquistaram a imaginação do público não por uma deferência antiquada à realeza, mas por sua aparência de normalidade e união, mesmo com a rigidez do protocolo real e a frenética cobertura da imprensa.

As circunstâncias são semelhantes às do casamento de Charles e Diana: em 1981, como agora, a Grã-Bretanha estava atolada em dificuldades econômicas e a expectativa era que o público aplaudisse a opulência da cerimônia como uma trégua nas adversidades.

Para entender como um casamento conseguiria isso é interessante olhar para uma época bem anterior, antes que os casamentos reais significassem tanto para os britânicos comuns.

Há muito tempo, as uniões eram arranjadas por razões políticas e diplomáticas. Em 1920, Henrique V casou com Catarina de Valois na tentativa de conseguir a paz com a França durante a Guerra dos Cem Anos; em 1589, James I casou-se com Anne da Dinamarca para estabelecer uma aliança protestante na Europa; em 1625, Charles I casou-se com Henrietta Maria da França durante um breve período, quando a política pró-Espanha da Grã-Bretanha foi substituída por uma política pró-França.

Sob o reinado dos Stuarts, as noivas reais eram católicas, o que conflitava com uma nação protestante. Os monarcas da casa alemã de Hannover, que ascenderam ao trono em 1714, invariavelmente casavam com membros da realeza alemã de nível semelhante.

O que finalmente mudou tudo isso foi uma reforma - na realidade uma reformulação - da monarquia em 1917. Grã-Bretanha e Alemanha estavam em guerra, portanto, outro casamento com um cônjuge alemão estava fora de questão. Então, a Casa de Saxe-Coburgo-Gotha foi rebatizada Casa de Windsor, e George V decretou que seus filhos agora podiam "casar com homens e mulheres britânicos".

Naquele momento, nascia a monarquia totalmente britânica. E as bodas reais tornaram-se grandes acontecimentos que deveriam ser celebrados pública e patrioticamente.

Em 1923, quando o futuro George VI casou-se com Lady Elizabeth Bowes-Lyon - conhecida mais tarde como a rainha-mãe -, o país foi tomado pela febre do casamento. Os jornais e as revistas exploraram cada detalhe: o vestido, os convidados, o local. Um milhão de pessoas acompanhou o evento ao longo do percurso do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster. Houve espetáculo pirotécnico e festas nas ruas.

Peso no bolso. Enquanto o casamento se desenrolava ontem, muitas pessoas estavam profundamente conscientes de que esse era um espetáculo que também foi pago por eles, contribuintes.

Os britânicos querem que a realeza demonstre "como foi gasto o dinheiro" da sociedade, querem que seja patente sua presença e sua comunicação, ter a certeza de que são mais do que cabeças vazias que se erguem apenas para participar da pompa e circunstância. Na era democrática da comunicação de massa, preservar o favor do público nunca foi uma tarefa tão crucial quanto agora.

A longevidade da rainha Elizabeth II - no ano que vem ela completará 60 anos de reinado - suspendeu em vários aspectos a discussão pública sobre a reforma e a modernização da monarquia. Talvez esta se torne a maior ameaça ao futuro da realeza: agora, mais da metade dos britânicos acha que William deveria suceder à rainha.

Como Charles é o primeiro na linha sucessória, existe uma perspectiva concreta de William e Kate se tornarem rei e rainha quando chegarem à meia idade. Até lá, a lua de mel terá acabado, seu apelo ao público certamente terá desaparecido, e a nova monarquia "sem classes" que seu casamento simbolizou talvez tenha chegado tarde demais. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

É PESQUISADORA ESPECIALIZADA NA DINASTIA BRITÂNICA DOS TUDOR