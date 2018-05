A morte do diretor em pleno trabalho

Um repórter e o outro fotógrafo, Sebastian Junger e Tim Hetherington fizeram dez viagens ao Afeganistão para filmar o pelotão que aparece no documentário que concorreu ao último Oscar, Restrepo. Deveriam ter ganhado. Junger ainda não esgotou sua experiência com o 2.º Pelotão. Ele tem pronto um livro, War, que será lançado nos EUA em maio, pela editora Twelve. Estará sozinho no lançamento. Hetherington morreu ontem, atingido por um morteiro, na Líbia.

Há uma tradição da foto de guerra que encontrou em Robert Capa seu representante mais conhecido, senão necessariamente ilustre. A morte do soldado legalista, que ele flagrou na Guerra Civil espanhola, é o melhor exemplo dessa urgência que faz com que o fotógrafo de guerra dê a impressão de querer enganar a morte, para poder captá-la no trabalho, no exato momento em que ceifa as vítimas.

Hetherington estava com o dedo no disparador? Fotografou a própria morte? Foi a realidade que, de novo, ele buscou na Líbia. Era jovem e brilhante. Talvez recolhesse na Líbia o material para outro documentário tão forte quanto Restrepo. Junger e ele filmaram de dentro o absurdo da experiência da guerra. Tentaram captar a experiência de combate, do tédio e do medo através dos olhos dos próprios soldados para entender a realidade. Hetherington terminou engolido por esse absurdo tão cruel.