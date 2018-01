A partir de sexta-feira, mulheres poderão assistir a partidas de futebol na Arábia Saudita

RIAD - Pela primeira vez na Arábia Saudita, as mulheres poderão assistir a partir de sexta-feira na capital Riad, em Jidá e em Dammam às partidas de futebol da liga profissional, anunciaram nesta segunda-feira, 8, as autoridades locais.

Os jogos que poderão contar com o público feminino são Al Ahli contra Al Batin, no dia 12; Al Hilal contra Al Ittihad, no dia seguinte; e Al Ittifaq contra Al Faisali, no dia 18, informou o Ministério saudita de Informação e Cultura.

A decisão faz parte do conjunto de reformas empreendidas pelo jovem príncipe herdeiro Mohamed bin Salman no reino muçulmano ultraconservador.

A autoridade geral do esporte anunciou em outubro que três estádios, até então reservados apenas aos homens, poderiam receber famílias no começo de 2018. É o caso do Estádio Internacional Rei Fahd, em Riad; a Cidade Esportiva Rei Abdalá, em Jidá; e o Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam.

Esta é apenas uma das medidas anunciadas nos últimos meses a favor das mulheres, que incluem também a autorização para elas conduzirem veículos a partir de junho, e a reabertura dos cinemas em março. / AFP