"A paz não se faz com a guerra", dizem bispos italianos Os bispos italianos, reunidos em seu conselho permanente, afirmaram, nesta terça-feira, com relação ao Iraque, que "a paz não se faz com a guerra, a verdadeira prevenção se faz através de obras de paz". Segundo monsenhor Giuseppe Betori, secretário da Conferência Episcopal Italiana (CEI), que falou em nome dos bispos, "as obras de paz são a dissuasão e a prevenção", lembrando a importância do papel dissuasivo da ONU. Os bispos italianos expressaram também sua preocupação com a situação no Oriente Médio, cuja solução constitui uma "prioridade".