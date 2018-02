A popularidade de Kirchner diminuiu, diz pesquisa A popularidade do presidente Néstor Kirchner diminuiu em 21% em relação a março, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira. Na sondagem por telefone, encomendada pela Fundação Di Tella, foram ouvidas 800 pessoas na capital, Buenos Aires, seus subúrbios e em cinco cidades do interior do país. A imagem positiva de Kirchner, que completará um ano no governo em 25 de maio, é agora de 53% contra 74% no mês anterior. Cerca de 75% dos consultados opinaram que o governo está resolvendo corretamente os problemas do país, o que representa uma diminuição de 10% nesse item em relação a março. O professor Sergio Berensztein, da Universidade Di Tella que dirigiu a enquete, explicou ao jornal La Nación que atribui a queda de popularidade do presidente a vários incidentes políticos e econômicos ocorridos neste último mês. "Considero que a decisão tomada em 24 de março a respeito da Escola de Mecânica da Marinha (ESMA, por sua sigla em espanhol), a crise energética, os confrontos no congresso do Partido Justicialista e as exigências por maior segurança sejam os motivos dessa queda", afirmou. Em 24 de março, Kirchner destinou o edifício da ESMA, um centro de torturas durante a ditadura, para um futuro Museu da Memória. A medida obteve aprovação entusiástica por parte de Ongs defensoras dos direitos humanos, mas provocou receio entre os setores moderados e de direita. Berensztein também destacou que a queda de popularidade "é um sinal amarelo, mas ainda há muito crédito para o governo recuperar o terreno".