A precursora alemã da cápsula Fênix

A bem-sucedida operação de salvamento dos mineiros ficou conhecida como "o milagre de Lengede", localidade alemã onde ficava a mina. A cápsula tinha sido inventada por engenheiros de segurança da própria mina Dahlbusch em 1955.

A Fênix, desenvolvida por chilenos em cooperação com engenheiros da agência espacial dos EUA (Nasa), é uma versão mais moderna da Dahlbusch. As equipe de resgate de Copiapó dispõem de três unidades da cápsula de 54 centímetros de diâmetro, que - além de equipamentos de comunicação e monitoramento de sinais vitais - possui um dispositivo que permite ao resgatado voltar ao ponto de partida no caso de problemas na subida.