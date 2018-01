A princesa recém-nascida chama-se Catharina-Amalia A filha recém-nascida do príncipe herdeiro da coroa holandesa chama-se princesa Catharina-Amalia, como seu pai orgulhoso a registrou, hoje, na prefeitura de Haia. A menina é a segunda na linha de sucessão, depois de seu pai, príncipe Willem-Alexander. Seu nome completo é Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Princesa da Holanda e Princesa de Oranje-Nassau, mas o pai diz que será chamada simplesmente Amalia e irá, algum dia, usar a coroa sob esse nome. O nascimento de Amalia provocou comemorações por toda Holanda, um país que tem sua realeza em alta conta, embora a rainha Beatrix e sua família sejam muito discretas. Na cerimônia na prefeitura, Willem-Alexander brindou com o prefeito e o primeiro-ministro holandês , depois de anunciar o nome do bebê, que vinha sendo motivo de muita especulação, desde seu nascimento no domingo. O nome da princesa Amalia inclui tanto o de sua avó paterna, a rainha Beatrix, quando o de sua avó materna, Carmen Zorreguieta, da Argentina. Willem-Alexander disse que tanto mão quanto filha vão muito bem. Maxima ?está intensamente feliz? com seu bebê e Amalia ?come bem, dorme bem e chora bem quando está com fome?. Perguntado como escolhera o nome Catharina-Amalia, que não é comum na família, Willem-Alexander brincou dizendo que os nomes mais usados já estavam todos nos sites de nomes da internet.