A queda, vista no Brasil por duas gerações

De férias no Brasil, Mohamed Anas, de 21 anos, mostra a bala de chumbinho alojada no pescoço e a cicatriz de outra, que lhe passou raspando a cabeça, marcas da revolução que ele engrossou na Praça Tahir até a queda do ditador Hosni Mubarak, em 2011. Aos 94 anos, 50 deles no Brasil, o professor Helm Nasr mostra a condecoração que recebeu do presidente Anwar Sadat, integrante da revolução nacionalista que derrubou o rei Farouk, em 1952.

Separados pelas duas revoluções - a militar e a popular -, as gerações de Anas e Nasr encontram-se no receio e na esperança com que viram, de uma distância incômoda para ambos, os últimos acontecimentos no Egito.

Anas, o revolucionário, defende o movimento que derrubou o presidente eleito Mohamed Morsi, no que chama de "anarquia organizada", embora o futuro seja incerto. Nasr, o intelectual, autor da tradução oficial do Alcorão para o português, vê com receio a queda de Morsi, que considera "precipitada", e a incerteza sobre o futuro, embora a marcha que levou de volta milhões às ruas por mais mudanças lhe cause um entusiasmo quase juvenil.

"Essa juventude tem todo o meu respeito. Como é bonito vê-los nas ruas", diz, com sorriso largo. "É uma geração que esperou 30 anos durante os quais Mubarak não fez nada pelo Egito. Agora, querem tudo imediatamente, você sabe como são apressados os jovens. Mas eu, que já vivi muito, sei que é preciso tempo para que as coisas aconteçam. Não deram esse tempo a Morsi", avalia.

"Se não está funcionando, por que esperar quatro anos?", diz Anas. "É uma inovação da democracia, por isso assusta. Estamos dizendo aos líderes: eleições só não bastam. Vocês terão de mostrar a que vieram."

Nasr, que esteve com Morsi em maio, quando o egípcio visitou o Brasil, acredita que o líder da Irmandade Muçulmana foi mal assessorado no governo.

Para Anas, porém, Morsi nunca foi um representante legítimo. Nas primeiras eleições diretas do Egito, ele diz que os jovens se viram encurralados entre o candidato do clero e o dos militares - o ex-comandante Ahmed Shafik, último premiê de Mubarak, vencido por Morsi por apertados 52% a 48%.

"Anulei o voto, assim como boicotei o referendo da nova Constituição. Milhões, como eu, se perguntavam: foi para isso que fizemos a revolução?", diz Anas. "Muitos votaram em Morsi para não ver um militar de Mubarak no poder. Mas Morsi não era o candidato da revolução. Nenhum deles era. E nós ficamos sem saber o que fazer."

Após um ano conturbado, o grupo Tamarod, que organizou o movimento recente, reuniu 22 milhões de assinaturas pela queda de Morsi, a de Anas entre elas. "As pessoas comparam o que está acontecendo no Egito com outras revoluções, mas tudo isso é muito novo. Estamos experimentando caminhos. Não sei se estamos fazendo o correto. Mas é o processo que me deixa feliz", relata.

Nasr e Anas não acreditam na volta de Morsi, apesar do apoio de parte da população, e confiam que os militares - cuja cúpula da era Mubarak foi afastada no último ano - farão a transferência de poder. "Eles sabem que os egípcios não vão permitir nada menos do que isso", dizem, uníssonos.