A rainha Elizabeth em crise financeira A rainha Elizabeth, da Inglaterra, que inicia amanhã as comemorações dos seus 50 anos de reinado, está passando "por uma séria crise financeira". Considerada uma das mulheres mais ricas do mundo, Elizabeth não teria dinheiro suficiente em caixa e poderia se ver obrigada a pedir ajuda ao Parlamento, segundo informou ontem o jornal The Independent. "Nossa análise, realizada com a ajuda de peritos contábeis independentes e especialistas sobre Constituição, mostra que, apesar de seus vários imóveis, a rainha pode não ter fundos suficientes para pagar suas contas", assinalou o jornal. Com o título "Revelação: rainha enfrenta crise financeira", The Independent sustentou que, em virtude de um acordo firmado em 1993, parte dos gastos que Elizabeth deve cobrir com as próprias rendas aumentou em 15 milhões de libras (US$ 22 milhões). No acordo, a rainha aceitou pagar imposto de renda e ao mesmo tempo reduzir os recursos que o Estado lhe destina por ano para cobrir os gastos da família real. "Agora, este acordo parece impossível de ser aplicado", informou o jornal. "Isto é pura especulação. Nós não comentamos o estado das finanças" da rainha, rebateu um porta-voz do Palácio de Buckingham. Divórcios reais podem ter "empobrecido" a rainha Entre as causas apontadas pelo jornal para o "empobrecimento" da rainha estaria o divórcio do seu filho, o príncipe Charles, e a princesa de Gales, Diana Spencer. A rainha também desembolsou uma quantia (não revelada) em outra separação, a do príncipe Andrew de Sarah Ferguson. Concertos clássico e pop abrem festa Mas nem tudo são espinhos na vida da rainha. A Grã-Bretanha inicia oficialmente amanhã as comemorações dos 50 anos do reinado de Elizabeth II, apresentando shows e festividades para todos os gostos. Concertos de músicas clássica e pop estão programados para os jardins do Palácio de Buckingham que reunirão Mstilav Rostropovich, Kiri Te Kanawa, Elton John, Paul McCartney, Eric Clapton, Joe Cocker e Rod Stewart. Além disso, por ocasião do jubileu, uma suntuosa limusine Bentley, no valor de US$ 7,2 milhões, foi presenteada terça-feira no Castelo de Windsor. Havia décadas que a rainha se locomovia no seu velho Rolls-Royce.