A revolução verde perdeu O monumento Azadi (Liberdade), com suas abóbadas e arcos de concreto revestido de mármore e azulejos azul-pavão, que pode ser visto de toda Teerã, é o maior símbolo da turbulenta história do Irã. Construído pelo xá para simbolizar as glórias da Pérsia Antiga, foi lá que uma multidão de milhões de pessoas expressou a plenos pulmões seu apoio ao aiatolá Khomeini quando ele voltou do exílio em 1979 para dar início à Revolução Islâmica. E enquanto os herdeiros de Khomeini realizavam a 10ª eleição presidencial do Irã, dois jovens soldados montavam guarda sob o agradável frescor da sombra do monumento e discutiam sobre os candidatos de sua escolha. O soldado Mohsen Khodabaksh, num uniforme cáqui do tamanho errado, já tinha escolhido Mir Hossein Mousavi, candidato reformista derrotado. "Ele vai dar liberdade aos jovens e acabar com a polícia moral", explicou o soldado. Mohammed Khorasani, seu amigo de uniforme igualmente desajeitado, votaria em Mahmoud Ahmadinejad. "Ele agiu bem nos últimos quatro anos", foi seu veredicto. Mas e se um segundo mandato do linha dura trouxer um isolamento ainda maior para o Irã? "Tudo depende da vontade de Alá. Se houver guerra, nos defenderemos." Discussões como esta foram protagonizadas por milhões de eleitores antes de se dirigir em massa para as urnas, na sexta-feira. Mas, contrariando todas as previsões e testando a credulidade para muito além do seu limite, Ahmadinejad emergiu vitorioso em meio à fúria provocada tanto pela forma com que as eleições foram realizadas quanto pelo resultado. Era imensa a desilusão nas ruas de Teerã ontem. Centenas de manifestantes, muitos exibindo a cor verde da campanha de Mousavi, bradavam "o governo mentiu para o povo", reunindo-se perto do Ministério do Interior, enquanto a controvertida contagem final era anunciada. Em outra região de Teerã, cerca de 300 jovens bloquearam a avenida formando uma corrente humana e gritaram: "Que vergonha, ?Ahmadi?. Deixe o governo em paz." "É impossível que tamanho atrevimento seja tolerado", declarou uma fotógrafa que mora num subúrbio ao norte de Teerã. "Se essa situação não for solucionada, a legitimidade que resta à República Islâmica será desgastada até o fim." Os acontecimentos dramáticos coroaram uma semana que parecia prometer uma nova política para o Irã e o fim da apatia em massa que permitiu ao populista Ahmadinejad chegar ao poder em 2005. O recorde anterior de eleitores nas urnas foi registrado em 1997, quando o clérigo reformista Mohammad Khatami - que apoia Mousavi - foi eleito, introduzindo um período de otimismo e mudança. A campanha de Mousavi, "verde" como a cor do Islã e da esperança, astuta e orientada para os jovens, galvanizou as demandas por uma economia mais estável, maior liberdade doméstica e melhores relações com o exterior. Noite após noite, dezenas de milhares de seus eleitores reuniram-se numa atmosfera partidária sem que houvesse um único policial ou miliciano à vista, enquanto um rio verde de roupas, cartazes e bandanas varria a Avenida Vali-e-asr, de Teerã. Algumas jovens até removeram da cabeça seus lenços hijab e dançaram acompanhadas por homens, comportamento impensável em tempos normais. Foi inspirador testemunhar essa demonstração de poder popular pacífico, apesar de estridente, movida pelo alto astral dos jovens. Mas havia também um alerta que as autoridades parecem ter ignorado. "Se houver trapaça", dizia um grito popular, "haverá distúrbios". Os ameaçadores policiais posicionados na Avenida Vali-e-asr na noite passada mostraram que o alerta foi levado a sério. Tanta animação e otimismo dos partidários de Mousavi podem ter ajudado a oposição a subestimar a escala de uma possível fraude eleitoral, apesar dos sinais anteriores : um destacado aiatolá supostamente emitiu um decreto com medidas para garantir a vitória de Ahmadinejad, e os partidários de Mousavi receberam a recomendação de votar nas escolas, e não nas mesquitas e nem nos escritórios da milícia basiji. Ainda assim, tal otimismo encontrava paralelo na adoração que Ahmadinejad desfruta entre eleitores tradicionalistas do interior. "Gosto do passado dele, das coisas que fez, e das suas intenções puras", disse o sapateiro Mohammed Sadegh, enquanto votava antes de rezar. Entrevistas aleatórias sugerem que os iranianos comuns preocupam-se mais com a corrupção e a economia do que com a questão nuclear, o Oriente Médio e a negação do Holocausto - as principais preocupações da comunidade internacional. Os eleitores de Mousavi estão agora divididos entre a raiva diante do resultado da eleição e a esperança de um dia poder revertê-la - apesar do tom irredutível das declarações do governo feitas na noite passada. Outros sentiram-se vingados pela decisão de não participar de um processo desde o início considerado por eles fraudulento. Manifestantes continuavam a se reunir nas ruas de Teerã na noite passada, mas para muitos a raiva já estava se transformando em resignação. Como disse um agente da polícia aos manifestantes, "a hora para cantorias e danças já acabou". *Ian Black é analista político e militar