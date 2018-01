A rigor, cinco candidatos podem chegar ao segundo turno argentino Um ano e quatro meses depois da queda de Fernando De la Rúa do governo, os argentinos voltarão às urnas neste domingo para escolher um novo presidente com mandato de quatro anos. Devido aos empates técnicos apresentados pelas pesquisas de opinião, como nunca ocorreu antes, cinco dos 19 candidatos presidenciais chegarão neste primeiro turno com chances de passar para o segundo turno, no dia 18 de maio, sete dias antes da posse, marcada para o dia 25 de maio. São eles o ex-presidente Carlos Menem, Néstor Kirchner, Rodríguez Saá, Ricardo López Murphy e Elisa Carrió. Muitos analistas e a própria Justiça Eleitoral levantam dúvidas sobre se apenas uma semana será suficiente para uma recontagem dos votos se houver alguma impugnação por parte de algum candidato que se sinta prejudicado. As hipóteses de fraude eleitoral têm sido aventadas por quase todos os candidatos. Com impugnação ou não, o fato é que a Argentina está à beira de ter um novo presidente eleito pelo povo que não terá tempo para comemorar a vitória. A agenda do próximo presidente é urgente e está apertada: renegociação com o Fundo Monetário Internacional, renegociação da dívida externa em moratória, reforma do sistema tributário e bancário, ajuste das tarifas dos serviços públicos e a implementação de políticas para combater o alto nível de pobreza, indigência e desemprego. Com os organismos multilaterais de crédito, o novo governo terá somente cem dias para refinanciar ou pagar os vencimentos de, aproximadamente, US$ 14 bilhões da dívida do segundo semestre deste ano e de 2004. O atual acordo provisório com o FMI, assinado em janeiro passado, terminará no dia 31 de agosto e logo depois, no dia 9 de setembro, vencerá uma parcela de quase US$ 3 bilhões com este organismo.