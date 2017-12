A seqüência dos fatos que aterrorizaram o mundo De tudo o que se pôde apurar até o momento no caótico cenário norte-americano, esta foi a seqüência (em horário local) dos principais acontecimentos que chocaram o mundo neste 11 de setembro. 08h55 - Um avião da American Airlines que decolou em Boston às 7h59 para o vôo 11, rumo a Los Angeles, com pelo menos 160 pessoas a bordo, é desviado e se choca com a torre norte do World Trade Center, em Nova York 09h15 - Um segundo avião da American Airlines que partiu de Dulles às 8h10 para o vôo 77, também rumo a Los Angeles, com 66 pessoas a bordo, atinge a torre sul do World Trade Center, diante das câmeras de TV 09h40 - Em Washington, um avião se choca com instalações do Pentágono, nas proximidades da área de pouso de helicópteros. Parte de um dos edifícios fica muito danificada. Em seguida, as autoridades determinam a evacuação da Casa Branca, Capitólio e Departamento de Estado 10h05 - A torre sul do World Trade Center desaba 10h30 - A torre norte do WTC desaba e provoca uma enorme nuvem de poeira e fumaça sobre Manhattan 10h35 - Em Washington, um carro-bomba explode perto do Departamento de Estado 10h36 - Pentágono informa: parte do prédio atingido pela explosão do avião desaba. O governo determina que prédios públicos federais sejam evacuados em Nova York, Washington e Chicago 10h40 - Confirmada a queda, em Pittsburg, Estado da Pennsylvania, de um Boeing 757 da United Airlines com 38 passageiros, dois pilotos e cinco comissários de bordo. Era o vôo 93, que partiu de Newark às 10h01 em direção a São Francisco. As causas da queda não foram esclarecidas 14h00 - A United Airlines informa que um segundo avião caiu, mas não revela o local. Era um Boeing 767 que faria o vôo 175, deixando Boston às 9h58 com destino a Los Angeles. Levava 56 passageiros, dois pilotos e sete comissários de bordo 15h00 - As autoridades norte-americanas não arriscam ainda uma estimativa de número de mortos