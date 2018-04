A uma semana da Super Terça, Romney vence prévias de Arizona e Michigan

O líder na corrida pela indicação republicana para as eleições presidenciais deste ano, Mitt Romney, assegurou duas importantes vitórias na terça-feira.

Ele venceu no Arizona, com uma margem maior que a esperada, e em seu Estado natal, Michigan, onde estava praticamente empatado com seu principal rival, o pré-candidato Rick Santorum.

"Não ganhamos por uma grande margem, mas conseguimos o suficiente e é isso que conta", disse Romney.

No Arizona, Romney lidera com 47% dos votos contra 27% de Santorum, e em Michigan, com a apuração praticamente concluída, ele conseguiu 41% contra 38% do rival.

Analistas dizem que os resultados impulsionam a campanha de Romney uma semana antes da chamada Super Terça, quando outros dez Estados realizam primárias.

Os dois outros pré-candidatos na disputa republicana, Ron Paul e Newt Gingrich, nem fizeram campanha nas últimas prévias, concentrando seus esforços na disputa da semana que vem.

Discurso de vitória

Após se declarar vitorioso nas primárias de terça, Romney disse que insistiria em uma mesma mensagem nas próximas semanas.

"Precisamos de mais empregos, menos dívidas, e um governo menor."

"Temos de ouvir isso todos os dias", disse o pré-candidato.

Ele também criticou a política econômica do presidente Barack Obama e afirmou que os Estados Unidos precisam de uma "recuperação desta recuperação".

Já Santorum disse a seus partidários que foi para "o quintal do oponente" e conseguiu um resultado melhor que o esperado.

Enquanto a campanha no Arizona não recebeu muito investimento dos pré-candidatos, a do Michigan foi mais disputada.

Lá, Romney e um comitê independente que o apóia gastaram quase US$ 4 milhões (R$ 6,8 milhões) em publicidade.

'Dificuldades'

Na terça-feira, Romney pareceu admitir que ele teve dificuldades em conquistar os votos conservadores em um Estado em que se esperava que ele tivesse bons resultados, já que além de ser seu Estado natal, o pai do pré-candidato foi governador do Michigan.

Ele disse que sua falta de conexão com a ala direita do partido vem de sua relutância em fazer comentários "incendiários".

No fim, pesquisas de boca-de-urna revelaram que cerca de metade dos eleitores apóia "fortemente" o candidato que recebeu seu voto.

No Michigan, as regras permitem que não-republicanos se registrem como membros do partido e votem nas primárias, o que significa que cerca de 10% dos eleitores se identificaram como democratas.

As duas primárias de terça foram o primeiro teste para Rick Santorum desde que ele venceu prévias em três Estados em fevereiro.

Romney venceu disputas anteriores em New Hampshire e na Flórida, mas vinha enfrentando dificuldades nas últimas semanas.

O ex-governador do Massachussets tem atualmente 152 delegados, contra 72 de Santorum.

O ex-governador do Massachussets tem atualmente 152 delegados, contra 72 de Santorum.

É necessário o apoio de 1.144 delegados para obter a indicação republicana e disputar a Presidência dos EUA com o democrata Barack Obama.