A vida nos acampamentos de desabrigados no Haiti

Mais de 1 milhão de haitianos continuam vivendo em acampamentos de desabrigados um ano depois do terremoto que devastou o país. As ruas da capital, Porto Príncipe, estão tomadas por barracas, onde os sobreviventes do terremoto tentam reconstruir suas vidas enquanto esperam ajuda. A maioria desses acampamentos foi formada de forma espontânea, sem planejamento. Nesses locais, não há água potável, latrinas, eletricidade, serviços de saúde ou qualquer tipo de infra-estrutura.