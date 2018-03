A320 faz pouso forçado nas Filipinas e fere 19 pessoas

Um avião Airbus A320, com 148 pessoas a bordo, teve de fazer pouso forçado em uma cidade filipina nesta sexta-feira, 26. O modelo da aeronave é o mesmo que se acidentou em São Paulo no último dia 17 de julho, no Aeroporto de Congonhas, matando 199 pessoas. Fotos: Associated Press O avião, da Philipines Airlines, aterrisou em uma floresta na cidade de Butuan. Pelo menos sete pessoas já foram levadas ao hospital, incluindo o piloto e o co-piloto, segundo a Polícia Nacional Filipina. As causas da pane estavam sendo investigadas.