Abaixo-assinado pede o fim da censura no jornal 'El Universal'

Um abaixo-assinado no site Change.org pede o fim da censura no jornal venezuelano El Universal. A petição afirma que, segundo relatos, nos últimos seis meses os jornalistas que trabalham no diário são vítimas de censura dos próprios chefes.

o El Universal foi um dos mais severos críticos do chavismo até o ano passado, quando foi vendido. A família do poeta Andrés Mata, um dos fundadores do jornal, ainda mandava nos negócios e decidiu passar o diário adiante alegando não suportar as pressões econômicas e operacionais impostas pelo governo.

A venda ocorreu para um grupo espanhol e, desde então, o jornal mudou radicalmente a linha editorial e ao menos 20 jornalistas pediram demissão.

Segundo o texto do abaixo-assinado, agora as matérias são cortadas nas últimas horas da noite e títulos são substituídos. "Os conteúdos que tentam modificar são aqueles de maior relevância e interesse para a sociedade venezuelana, que seria a beneficiada pelas notícias que refletem a realidade", afirma o documento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A petição cita que em 2014 foram registrados 145 casos de censura no país, "88% a mais do que no ano anterior" e a principal razão do aumento foi a mudança de proprietários dos meios de comunicação com alcance nacional. Além do El Universal, são citados o Cadena Capriles e a Globovisión.

Os organizadores da ação pedem o fim imediato da censura de informações e notícias, o respeito ao trabalho jornalístico e a aplicação do código de ética do jornalista venezuelano. O abaixo-assinado conta com 410 assinaturas.