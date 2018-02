Abalo assusta moradores de Santiago na tarde de hoje

O tremor de intensidade média afetou o centro da capital chilena onde se encontra o escritório da Associated Press. Ainda não se sabe quais foram os danos, mas os repórteres da AP perceberam que se intensificaram os sons de carros de bombeiros, que aparentemente se dirigiam para os lugares afetados.

Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o Chile nesta madrugada, destruindo prédios e cortando linhas telefônicas. De acordo com a Associated Press, o número de mortos chega a 147. A presidente do país, Michele Bachelet, declarou "estado de catástrofe" na região central do país. As informações são da Associated Press.