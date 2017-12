Abalo de 7,1 graus na escala Richter atinge mar antártico O Serviço Meteorológico do Japão registrou neste domingo um terremoto de 7,1 graus na escala Richter no Mar de Escócia, próximo às costas da Antártida. O movimento sísmico foi detectado a dez quilômetros de profundidade e a 495 quilômetros a oeste da ilha de Bristol, nas ilhas Sandwich Meridionais, e 680 quilômetros ao leste da ilha da Coroação, nas ilhas Orçadas do Sul. O serviço sísmico japonês advertiu sobre a possibilidade de um "tsunami" ou ondas gigantes na região, ao leste do extremo meridional de Argentina e Chile.