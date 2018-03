Abalo secundário de magnitude 5.5 atinge as Filipinas Um tremor secundário de magnitude 5.5 atingiu a costa das Filipinas nesta sexta-feira, onde uma hora antes havia ocorrido outro terremoto ainda mais forte, de magnitude 7.6. Segundo o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, o epicentro foi no Oceano Pacífico, à 102 quilômetros da cidade de San Isidro, em uma profundidade de 24 quilômetros. Logo após o primeiro abalo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu um alerta de alta probabilidade de tsunami, já revisado para baixo, para "moderado". De acordo com a Associated Press, um rádio local reportou que pelo menos uma casa desabou e diversas cidades do país estão sem energia.