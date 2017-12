Abalo sísmico de forte intensidade abala norte do Japão O norte do Japão voltou hoje a ser abalado por um forte terremoto, de magnitude 6.1 na escala de Richter, mas não há relatos de vítimas ou danos materiais avultados. O tremor de terra foi particularmente sentido na cidade de Obihiro, cerca de 830 quilômetros ao norte de Tóquio, e o seu epicentro localizado a 30 quilômetros de profundidade, na costa sul da maior ilha do norte do Japão, Hokkaido. Hokkaido foi abalada a 27 de setembro passado por um violento terremos, de 8 pontos na escala de Richter, que fez mais de 750 feridos.