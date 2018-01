Abbas acompanha situação de Sharon com "grande preocupação" O presidente palestino, Mahmoud Abbas, disse que acompanha a crise de saúde do premier israelense, Ariel Sharon, "com grande preocupação", mas que ela não atrapalhará as eleições parlamentares palestinas. Sharon sofreu um grande derrame e está em condição grave de saúde. Autoridades palestinas temem que a possível saída de Sharon da cena política poderia mergulhar a região em tumulto e impedir o pleito palestino, previsto para o dia 25 de janeiro.