Abbas aguarda proposta de Israel sobre fronteiras

Abbas "quer saber, por meio do mapa que será apresentado por Netanyahu a Kerry (John Kerry, secretário de Estado dos EUA), qual é a visão do primeiro-ministro sobre uma solução para os dois Estados, especialmente quanto às fronteiras", disse Hammad.

Os comentários vêm à tona poucos dias antes da visita de Kerry à região, onde terá reuniões de duas semanas com os líderes israelenses e palestinos, segundo a imprensa local, e vai tentar reavivar o processo de estabelecimento de paz na reunião. "Qualquer retomada das negociações requer que Netanyahu concordo com as fronteiras de 1967", disse Hammad.

Abbas insistiu que a participação será condicionada ao uso das divisões que existiam antes da Guerra dos Seis Dias, travada em 1967, como base para negociações de fronteiras futuras.

O presidente palestino havia dito a Barack Obama, em sua primeira visita à região como presidente do país, realizada no mês passado, que a suspensão da construção de assentamentos israelenses em territórios palestinos era uma condição para qualquer acordo de paz. As informações são da Associated Press.