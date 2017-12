Abbas cancela encontro com primeiro-ministro Haniyeh O presidente Mahmoud Abbas cancelou, neste sábado, um encontro com o primeiro-ministro Ismail Haniyeh, sinalizando um novo problema no diálogo sobre a divisão do poder na Palestina. Era esperado que Abbas, do Fatah, e Haniyeh, do Hamas, se encontrassem no fim deste sábado. Autoridades dos dois lados expressaram otimismo de que um acordo seria alcançado. Autoridades do Fatah disseram que Abbas cancelou o encontro porque ele não estava confortável com o posicionamento do Hamas em algumas questões centrais. As autoridades - que falaram em anonimato, já que não estavam autorizados a falar com a imprensa - disseram que o presidente quer que todas as divergências sejam resolvidas antes de encontrar-se com o primeiro-ministro. Abbas deve ficar em Gaza até terça-feira, antes de retornar para a Cisjordânia. Abbas tem pressionado o Hamas a aceitar uma proposta que implicitamente reconhece Israel ou enfrentar um referendo sobre a questão no dia 26 de julho. O presidente apoiou o plano como uma maneira de pôr fim a semanas de conflitos e de provocar um boicote internacional ao Hamas. O partido, que jurou a destruição de Israel, se recusou a aceitar o acordo.