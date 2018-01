Abbas chega à Rússia para encontro com Putin sobre doações O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, chegou neste domingo à Rússia para pedir ao seu colega russo, Vladimir Putin, que o ajude a acabar com o bloqueio econômico aos territórios palestinos. Abbas, que chegou à cidade de Sochi, no Mar Negro, vindo da Jordânia, se reunirá na próxima segunda-feira com Putin na residência oficial do chefe do Kremlin, informou a agência Interfax. A Rússia, que no dia 4 de maio transferiu US$ 10 milhões à ANP, foi o único país do Quarteto de Madri (Estados Unidos, União Européia, Rússia e Organização das Nações Unidas - ONU) que concedeu ajuda econômica à ANP desde a chegada do Hamas ao poder em fevereiro. Putin, que convidou o Movimento de Resistência Islâmica para consultas em Moscou em março passado, se opôs desde o princípio à suspensão das ajudas econômicas à ANP. Salários Os cerca de 160 mil funcionários da ANP não ganham seus salários desde março devido à suspensão das ajudas diretas de seus principais doadores. Esse medida foi adotada por conta da recusa do Hamas em reconhecer Israel, aceitar os acordos de paz e renunciar à violência. O Quarteto decidiu recentemente retomar "temporariamente" a concessão de assistência financeira à ANP, mas ainda não decidiu o mecanismo, o montante ou os prazos. Ao contrário de outros membros do Quarteto, Moscou não acha que o Movimento de Resistência Islâmica seja uma organização terrorista.