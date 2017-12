Abbas conhecerá nesta segunda candidato a primeiro-ministro palestino O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, designará nesta segunda o nome que deverá formar o próximo Governo da ANP, informou em entrevista coletiva em Gaza. "Amanhã (segunda) me reunirei com os líderes do Hamas para ser informado oficialmente sobre quem foi escolhido para formar o novo Governo", disse Abbas, que se mostrou um pouco desconfortável e nervoso. Segundo assessores próximos, Abbas se sentiu desprestigiado pelos líderes do movimento Hamas, que iam reunir-se com ele esta noite mas, no último momento, lhe disseram que o encontro seria suspenso. Horas antes, o movimento islâmico tinha informado que seu candidato era Ismail Haniyeh, que encabeçou a lista do partido nas eleições do passado 25 de janeiro. Entretanto, Abbas deveria reunir-se neste domingo com os islamitas para ser comunicado oficialmente sobre a designação do candidato já que, segundo disse "já tinha sido informado através da imprensa". O presidente, que neste sábado pediu que o Hamas reconheça Israel e abandone a luta armada, desmentiu que possa haver um vazio de poder como resultado das diferenças políticas com seu futuro primeiro-ministro. Na entrevista coletiva, o presidente palestino também se referiu à decisão de Israel de impor sanções políticas e econômicas à ANP. "Infelizmente, Israel nunca esteve comprometido com os acordos e nunca considerou os palestinos como parceiros para a paz", disse.