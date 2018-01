Abbas conta que ação no Líbano aumenta o medo de uma guerra regional O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, explicou nesta quinta-feira, após receber a visita do primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, que a ação militar no Líbano fez "aumentar o temor de uma guerra regional no Oriente Médio". Abbas também pediu a intervenção da União Européia para forçar a suspensão das operações contra civis na Faixa de Gaza e disse que as grandes potências mundiais devem "deter esta grande ameaça que se desencadeou na região". Sobre os contatos para libertar o soldado israelense que foi capturado em 25 de junho por grupos palestinos, o que causou o início da operação israelense contra Gaza, Abbas disse que esse assunto não está sendo discutido com Israel. Por sua vez, Koizumi aproveitou para dizer, em sua visita a Abbas, que acredita na paz entre Israel e os palestinos. O ministro japonês também anunciou a concessão de uma ajuda no valor de US$ 30 milhões para a ANP.