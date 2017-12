Abbas convoca eleições antecipadas O presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmou neste sábado que decidiu convocar eleições presidenciais e parlamentares o mais rápido possível. Ele fez o anúncio em discurso transmitido ao vivo pela TV palestina. "Vamos nos voltar para a população, para ouvir o que eles têm a dizer, e deixar que eles julguem", disse. "Eu irei atrás disso, e já discuti com o Comitê Eleitoral sobre a maneira mais rápida possível de começar a preparação para que isso aconteça." Apesar de não ter anunciado a data do pleito, Abbas fez uma ameaça direta ao Hamas, ao assinalar que tem autoridade para demitir o governo liderado pelo grupo islâmico a qualquer momento. "Esse é um direito constitucional. Posso fazer isso quando bem entender", afirmou. Abbas culpou o Hamas pela crise que levantou temores de uma guerra civil entre os palestinos. Depois de meses de conversas entre o Hamas e a facção Fatah, de Abbas, para a formação de um governo de união, a situação chegou a seu pior momento em uma década nos territórios palestinos. "A crise está piorando...Sem um acordo político, a segurança continuará afetada", declarou Abbas. Na sexta-feira, as forças de Abbas feriram 32 simpatizantes do Hamas em Ramallah quando dispararam contra manifestantes. Confrontos entre as duas facções também ocorreram na Faixa de Gaza. O Hamas está no poder desde as eleições de janeiro e já disse que considera qualquer pedido por eleições antecipadas como um golpe. Abbas venceu eleições separadas no começo de 2005. Matéria alterada às 10h12 para acréscimo de informações