Abbas debate com OLP fracasso das negociações com Hamas O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, reúne-se nesta sexta-feira com os membros do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), a fim de debater o fracasso de suas negociações com o Hamas para formar um governo de união. Fontes próximas ao líder palestino não sabem se esse máximo organismo interno da OLP adotará medidas operativas com relação ao governo da ANP, que é liderado pelo primeiro-ministro Ismail Haniye, do Hamas, que enfrenta política e ideologicamente Abbas. O presidente da ANP responsabilizou Haniye - em viagem pelo Egito, outros países árabes e o Irã - pelo fracasso de uma longa negociação, pois um governo de união nacional "poria um fim no sofrimento do povo palestino" e a comunidade internacional levantaria um duro boicote imposto ao governo de Haniye, que assumiu o poder há 8 meses. Se o presidente palestino decidisse destituir Haniyeh, algo que a lei permite, dificilmente receberia para outro governo o imprescindível voto de confiança no Conselho Legislativo, pois após as eleições de janeiro deste ano na Cisjordânia e em Gaza os representantes do Hamas gozam de uma folgada maioria. Devido a suas divergências com Haniye, Abbas ameaçou há alguns meses convocar o povo para uma consulta ou referendo, mas neste caso o presidente e seu movimento nacionalista Fatah, vencido pelo Hamas nessas eleições, correriam sérios riscos, como não conseguir o apoio popular.