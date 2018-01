Abbas deseja tratar com Olmert todos os assuntos pendentes O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, disse neste sábado, 10, que deseja tratar de todos os assuntos pendentes das negociações palestino-israelenses, na reunião que manterá no domingo com o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert. O líder palestino fez estas declarações após uma reunião com o rei da Jordânia, Abdullah 2º, que informou Abbas sobre os resultados de sua visita aos EUA na semana passada, quando se reuniu com o presidente americano, George W. Bush. "Tenho a intenção de discutir com o primeiro-ministro israelense todos os assuntos que até agora não conseguimos resolver, assim como o status final das conversas (de paz palestino-israelenses)", afirmou o presidente da ANP. Abbas revelou que o diálogo (com Olmert) também incluirá os esforços das facções palestinas para formar um governo de união nacional palestino. Nesse sentido, o monarca jordaniano pediu, no domingo passado, aos palestinos, que cheguem a um consenso em relação aos objetivos que devem ser alcançados por meio de uma série de negociações com os israelenses. "Isso deve estar concluído antes da visita que a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, realizará à região, e da realização da Cúpula Árabe, prevista para os dias 27 e 28 deste mês, na Arábia Saudita", acrescentou Abdullah 2º.