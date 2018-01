Abbas deve conseguir voto de confiança do Parlamento O parlamento palestino está reunido para promover um voto de confiança para o primeiro-ministro designado Mahmoud Abbas. Um congressista disse que uma pesquisa informal entre os parlamentares sugere que a aprovação é provável. O voto de confiança abriria o caminho para a apresentação de um plano de paz para o Oriente Médio pelo presidente dos EUA, George W. Bush, nos próximos dias. Bush se recusa a negociar com Arafat, considerando-o manchado pelo terrorismo, e tem pressionado para o surgimento de uma autoridade palestina alternativa. Abbas precisa do apoio de 43 dos 85 parlamentares na votação de hoje. Na abertura da sessão, Abbas prometeu que os serviços de segurança serão as únicas entidades com permissão para usar armas, sinalizando sua intenção de desarmar milícias. ?O fim do caos armado, que significa uma ameaça direta à segurança dos cidadãos, será uma de nossas missões fundamentais?, disse ao Parlamento. Abbas prometeu também combater a corrupção. ?O governo não vai hesitar em levar os corruptos ao tribunal baseado em mecanismos justos?, afirmou.