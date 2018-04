Abbas deve escolher entre 'paz com Hamas ou com Israel', diz Netanyahu

JERUSALÉM - O primeiro-ministro da Israel, Benjamin Netanyahu, pediu nesta segunda-feira, 6, ao presidente palestino e líder do Fatah, Mahmoud Abbas, que escolha entre "a paz com o Hamas ou a paz com Israel". Nesta segunda, as duas facções palestinas assinaram em Doha, no Catar, um acordo para a formação de um governo interino de reconciliação.

"Disse muitas vezes no passado que a Autoridade Palestina (AP) deve escolher entre uma aliança com o Hamas ou a paz com Israel. O Hamas e a paz não podem andar juntos", declarou Netanyahu no início de uma reunião de seu partido, o Likud, informou seu escritório.

Netanyahu advertiu a Abbas que se "colocar em prática o assinado hoje em Doha, estará escolhendo se desligar da via da paz e ligar-se ao Hamas". "Digo a Abbas que não pode segurar a corda pelos dois lados. É a paz com o Hamas ou a paz com Israel. Não é possível os dois ao mesmo tempo", advertiu.

A reação do premiê israelense chegou horas depois do Hamas e do Fatah, as duas principais facções palestinas, concordarem que Abbas lidere um Executivo de união nacional até a realização das eleições. Anteriormente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores israelense, Yigal Palmor, lamentou um pacto que representa "maior complacência em relação ao Hamas, o principal obstáculo no caminho da paz e do compromisso".

Já o atual primeiro-ministro palestino, Salam Fayyad, expressou sua satisfação pelo acordo, que irá implicar sua substituição por Abbas, e pediu sua rápida aplicação. Este foi o mais importante passo dado até agora para por em prática o documento de reconciliação que ambos os movimentos assinaram em maio no Cairo.

De acordo com o texto, lido nesta segunda-feira em uma entrevista coletiva conjunta de Abbas com o líder do Hamas, Khaled Meshaal, e o emir do Catar, xeque Hamad bin Khalifa Al-Thani, o futuro "governo de consenso nacional" incluirá tecnocratas palestinos independentes e terá como missão tramitar as eleições legislativas e presidenciais, previstas para quatro de maio.

O pleito está convocado para esta data há quatro meses, mas o Comitê Eleitoral Central já advertiu que será impossível cumprir o prazo por causa dos atrasos acumulados pelas negociações.

As últimas eleições legislativas palestinas foram em janeiro de 2006, com a vitória do Hamas e o seguinte boicote da comunidade internacional ao novo governo. As presidenciais, nas quais o Hamas optou por não apresentar candidato, elegeram há um ano o atual presidente Abbas.