Abbas diz que EUA garantem voto palestino em Jerusalém O líder palestino Mahmoud Abbas disse que as eleições parlamentares palestinas ocorrerão conforme previsto, em 25 de janeiro. Ele afirma ter recebido garantias do governo americano de que os moradores árabes de Jerusalém poderá votar na cidade. "As eleições ocorrerão e, se Deus quiser, no dia marcado", disse Abbas a jornalistas. Israel vinha ameaçando proibir o voto palestino em Jerusalém mas, num primeiro recuo dessa posição, hoje permitiu a realização de campanha eleitoral na cidade, reivindicada como capital por palestinos e israelenses. Abbas também pediu que milicianos armados se mantenham afastados das seções de votação.Ele disse ter falado com governadores regionais em Gaza e Cisjordânia para informá-los de que "devem proteger este dia democrático, com a força se necessário".