Abbas e Bush irão discutir em NY governo de união palestino O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, se reunirá na próxima quarta-feira com o presidente dos Estados Unidos em um esforço para obter o apoio de George W. Bush ao novo governo de união nacional palestino. A reunião ocorrerá durante Assembléia Geral da ONU, que ocorrerá na próxima semana, em Nova York. O último encontro entre Abbas e Bush ocorreu em 2005, na Casa Branca. Segundo o negociador palestino Saeb Erekat, os contatos com autoridades americanas devem começar já nesta segunda-feira, quando Abbas se encontrará com a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice. O objetivo do dirigente palestino é convencer a administração Bush de que o novo gabinete palestino é importante para a Cisjordânia e Gaza, e positivo também para o processo de paz. O líder palestino espera que o presidente americano siga o exemplo da União Européia (UE) e apóie sua formação. Na semana passada, Abbas, do moderado Fatah, acertou a formação de um governo de coalizão nacional com o Movimento de Resistência Islâmica Hamas, que atualmente lidera o gabinete palestino. O acordo, anunciado em conjunto com primeiro-ministro da ANP, Ismail Haniye, prevê a criação de um Estado palestino vizinho a Israel - determinação que implica em um reconhecimento implícito do Estado judeu, algo que o Hamas rejeita aceitar publicamente.