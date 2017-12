Abbas e Haniyeh concordam que Shubair seja premier O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, deve designar Mohammad Shubair como primeiro-ministro do futuro Governo de união nacional após chegar a um acordo com o Hamas, informaram neste domingo fontes do movimento islâmico. Nizar Rayyan, um destacado representante do Hamas em Gaza disse à imprensa que o presidente Abbas e o Hamas chegaram a um acordo para nomear a pessoa que liderará o novo Governo de união nacional, que será constituído em breve. No entanto, a fonte se negou a revelar a identidade do futuro chefe do governo palestino, que, segundo o site ligado ao Hamas "IslamOnline" e que cita fontes palestinas do grupo, o próximo primeiro-ministro será Shubair, ex-reitor da Universidade Islâmica de Gaza. Shubair é um islâmico independente e não faz parte do movimento Hamas, embora mantenha vínculos com o grupo. Segundo a mesma fonte, o Hamas teria escolhido o candidato para desempenhar o cargo de primeiro-ministro e o apresentado ao presidente Abbas, que o teria aceitado. Rayan, dirigente do Hamas, acrescentou que seu grupo decidiu apresentar Shubair depois de o presidente palestino rejeitar a candidatura de Basim Naeem, atual ministro da Saúde palestino e membro do grupo islâmico. Ismail Radwan, porta-voz do Hamas em Gaza, afirmou que "o candidato que exercerá o cargo de primeiro-ministro não é um destacado líder do Hamas nem está comprometido com a linha ideológica do Hamas, mas é simpatizante do grupo".