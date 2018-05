Abbas e Mubarak discutirão paz amanhã no Egito O líder palestino Mahmoud Abbas vai se reunir com o presidente egípcio, Hosni Mubarak amanhã, informou um diplomata palestino. Abbas vai resumir para Mubarak o resultado dos "últimos contatos com o governo norte-americano sobre os esforços dos Estados Unidos para congelar a construção de assentamentos e retomar as negociações", disse o embaixador Barakat al-Farra à agência estatal de notícias egípcia Mena.