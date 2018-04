Abbas é nomeado chefe de novo governo interino palestino

DOHA - O presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, liderará um governo nacional interino, a fim de preparar eleições, segundo um acordo firmado nesta segunda-feira, 6, na capital do Catar. A chamada "Declaração de Doha" foi fechada por Abbas e pelo líder do Hamas, Khaled Meshal, na presença do emir do Catar, xeque Hamad bin Khalifa al-Thani.

O acordo prevê que o novo governo palestino será formado por "tecnocratas independentes" e também será responsável por monitorar os esforços de reconstrução na Faixa de Gaza. As últimas eleições palestinas ocorreram em 2006.

Abbas assumiria o posto do primeiro-ministro Salam Fayyad, figura apoiada pelo Ocidente. Não ficou claro, porém, se Fayyad fará parte do novo governo de reconciliação.

O acordo foi firmado quase um ano depois de Hamas e Fatah fecharem um pacto de reconciliação. "Estamos tratando com seriedade o assunto e estamos dispostos a fechar as feridas, encerrar o capítulo da divisão e reforçar a reconciliação", disse Meshal. O líder do Hamas ainda afirmou que os palestinos desejam a unidade para "resistir a Israel e alcançar objetivos nacionais".

As tensões entre Hamas e Fatah se acirraram desde que o primeiro, facção islâmica radical, tomou o controle da Faixa de Gaza em 2007 e expulsou o grupo secular do território. Os grupos têm tentado uma reaproximação nos últimos meses, embora discordem em suas posições sobre o tratamento com Israel. As informações são da Dow Jones.