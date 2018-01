Abbas e Olmert devem retomar o diálogo "imediatamente", diz Chirac O presidente da França, Jacques Chirac, pediu nesta terça-feira o reatamento "imediato" do diálogo entre o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert. Em um encontro com o primeiro-ministro do Kuwait, Nasser Mohammed Al-Sabah, no Palácio do Eliseu, Chirac comemorou "a perspectiva" de um Governo palestino de união nacional, "que tenha a paz como Objetivo". Abbas anunciou na segunda-feira um acordo com o primeiro-ministro palestino (do Hamas), Ismail Haniyeh, para a formação de um Governo de união nacional, liderado por este último, que deve ser constituído esta Semana. Após reunir-se nesta terça-feira em Gaza com o ministro de Exteriores da Espanha, Miguel Ángel Moratinos, o presidente da ANP pediu à comunidade internacional que aceite o futuro Governo palestino. Já o primeiro-ministro do Kuwait expressou a esperança de que o governo palestino "possa trabalhar pela paz". Al-Sabah aproveitou ainda para criticar "o que Israel vem fazendo na Palestina". Al-Sabah, que se reuniu também com o primeiro-ministro da França, Dominique de Villepin, pediu à França que utilize sua influência para instaurar a paz no Oriente Médio. "A França é amiga dos países árabes, e desempenha um papel muito particular no Oriente Médio", afirmou. O primeiro-ministro agradeceu pela postura de Paris com relação ao Líbano, especialmente seu apoio à Força Interina da ONU (Finul), e o respaldo à reconstrução do país. Chegaram nesta terça-feira a Beirute dois cargueiros com equipamentos, incluindo 13 carros de combate "Leclerc", para o contingente francês da Finul. Além disso, cerca de 231 militares franceses saíram nesta terça-feira com destino ao Líbano. As tropas fazem parte dos 2 mil soldados prometidos pela França para a força de interposição da ONU no sul do país.